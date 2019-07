W obozie władzy toczy się walka o listy. "SE": Wojna w PiS

W ostatniej naradzie z Jarosławem Kaczyński oprócz premiera Morawieckiego mieli wziąć udział najważniejsi politycy PiS – informuje "SE". Jako że kilka tygodni temu PiS zaprezentował swoje jedynki, to spotkanie dotyczyło pozostałych miejsc na listach.

Obrady trwały aż pięć godzin. Podczas spotkania premier Morawiecki miał się rzadko odzywać. Dopiero jak spotkanie się skończyło, to Morawiecki został, aby porozmawiać z Kaczyńskim w cztery oczy.

Na listach swoje miejsca wywalczyli wiceminister inwestycji Anna Gembicka, rzecznik resortu sprawiedliwośc Jan Kanthak oraz radny Sebastian Kaleta. Europoseł Ryszard Czarnecki podkreśla, że są to "najsilniejsze listy w historii PiS".

Jak dodaje w rozmowie z gazetą publicysta Andrzej Stankiewicz, Morawiecki "podjął grę" o swoją pozycję w klubie parlamentarnym. "Ten, kto wygrywa w klubie wygrywa w ogóle. Dziś możemy przewidywać, że to nie będzie PiS Ziobry ani Macierewicza. Wiadomo też, że PiS będzie zawsze Kaczyńskiego, który jest zbyt silny. Pytanie na ile to będzie PiS Morawieckiego i o to toczy się walka. Szefowi rządu chodzi o autonomię, aby nawet tracąc pozycję premiera coś mieć" – podkreśla Stankiewicz.