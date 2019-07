Żenująca manipulacja Jandy. Andruszkiewicz: Uczyniła to za pomocą obrzydliwie przerobionego fake zdjęcia

Janda zamieściła zdjęcie wiceministra Andruszkiewicza z siłowni. Mężna, któremu polityk podaje rękę ma na koszulce symbol swastyki. Zdjęcie jest jednak oszustwem, które krąży po internecie od kilku lat.

"Oto Nasz minister cyfryzacji! A my Och-Teatr 1 sierpnia zapraszamy na PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Mirona Białoszewskiego" – napisała Krystyna Janda

Wiceminister cyfryzacji nie kryje oburzenia i domaga się przeprosin od słynnej aktorki.

"Pani Krystyna Janda postanowiła dołączyć do oszczerczej kampanii wymierzonej we mnie, jednak uczyniła to za pomocą obrzydliwie przerobionego fake zdjęcia. Zwracam się do Pani Krystyny Jandy o natychmiastowe usunięcie zdjęcia wraz z zamieszczeniem przeprosin na Pani profilu" – napisał polityk.

Andruszkiewicz zamieścił na Twitterze oryginalne zdjęcie.

Jednak nawet fani Jandy nie ukrywają, że aktorka zawiodła ich oczekiwania. "Straciłam resztę szacunku jakie miałam dla pani!", "Po udostępnieniu takiego kłamliwego fakea wypadałoby już "ze sceny zejść". Tego wymaga honor", "Pani Krystyno, mam nadzieję że zachowa Pani rozum i godność i tak poprostu, jak człowiek, przeprosi", "Zanim Pani coś zamieści w sieci, proszę uprzednio się upewnić, czy to, co Pani publikuje jest zgodne z prawdą. Za ten post (kłamliwy) wypada przeprosić i zadośćuczynić wpłacając pewna kwotę na cele charytatywne" – to tylko parę z dosłownie kilkuset komentarzy pod jej wpisem.