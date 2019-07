Premier: Krzysztof Szczerski polskim kandydatem na komisarza w Unii Europejskiej

Premier spotkał się w Warszawie z przewodniczącą komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Kandydatura Szczerskiego uzgodniona z prezydentem

– Kandydatura K.Szczerskiego na komisarza wypracowana w dialogu z prezydentem Andrzejem Dudą. Szczerski to osoba, która zna doskonale realia funkcjonowania UE, znakomicie orientuje się w specyfice unijnych instytucji – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

– Spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen spełniło nasze oczekiwania w ogromnej liczbie spraw; wszystkie sprawy, które omawialiśmy, były właściwie w pełni zgodne z naszą polityką prowadzoną w Polsce – zaznaczył Morawiecki. Jak zaznaczył, "omówione zostało wiele spraw (...) dotyczących funkcjonowania każdego z krajów członkowskich w ramach UE". – Omówiliśmy je w pewnych szczególnym momencie. Ten szczególny moment to jest tworzenie się nowych instytucji, obejmowanie funkcji przez nowe osoby w ramach UE. Zawsze taki moment daje (...) dodatkową szansę na nowe otwarcie, na to, żeby popatrzeć pozytywnie w przyszłość – mówił premier.

Przecieki medialne

Radio TOK FM informowało wczoraj, że to szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy – Krzysztof Szczerski jest niemal pewnym kandydatem na komisarza. Szczerski cieszy się szerokim poparciem nie tylko w kancelarii Andrzeja Dudy, ale także w samym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości i jest na krótkiej liście rekomendowanych do wyjazdu do Brukseli – podaje TOK FM.

Wśród potencjalnych kandydatów do teki unijnego komisarza wymieniano także ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, szefową resortu przedsiębiorczości Jadwigę Emilewicz oraz ministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Według "Rz" komisarzem mógł zostć także jeden z europosłów PiS. Mowa o Adamie Bielanie, Jacku Saryusz-Wolskim lub Ryszardzie Czarneckim.