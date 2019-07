"Pół minuty wcześniej i byłaby tragedia...". Komentarze po incydencie w Brukseli

Kierowca eurodeputowanej Prawa i Sprawiedliwości Beaty Kempy został zaatakowany przez grupę mężczyzn przed hotelem w Brukseli. TVP Info informuje, że do ataku doszło przed hotelem, w którym mieszkała Beata Kempa. Kiedy polityk wychodziła z budynku, trzech mężczyzn zaatakowało samochód, którym podróżowała europosłanka PiS. Kierowca Beaty Kempy został dotkliwie pobity, zaś eurodeputowanej udało się schronić w hotelu.

"Beata była w hotelu, podjechał po nią samochód z Europarlamentu. Miała jechać na debatę. I nagle przy samochodzie, który podjechał po nią, pojawiła się grupa mężczyzn wyglądających na Arabów. Napadła na nich, pobili kierowcę. Gdyby Beata pół minuty wcześniej była w aucie, być może byłaby tragedia" – mówi europoseł Patryk Jaki w rozmowie z wp.pl.

Nieznane są motywacje przestępców. Najprawdopodobniej był to napad na tle rabunkowym.

Dominik Tarczyński w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że widok niebezpiecznych grup szwendających się w centrum Brukseli jest niestety powszechny. "To ponoć grupa nastolatków napadła na Beatę i jej kierowcę, chodzą grupami po 6-8 osób, najczęściej są to napady rabunkowe, zaczepiają ludzi, wszczynają bijatyki. I oni w trakcie tych bijatyk próbują ukraść rożne rzeczy, plecaki, torebki, portfele. To jest 'na porządku dziennym' tutaj, w Brukseli, niestety. Takie grupki młodych chłopaczków stoją w różnych miejscach, na przykład pod McDonaldem i czekają na »okazję«" – stwierdził polityk.

Inny polityk PiS dodaje, że w Brukseli są dzielnice, które dla swojego bezpieczeństwa trzeba omijać, ale taki atak w centrum miasta jest czymś szokującym. "Masakra" – podkreśla.