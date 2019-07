Poznań: Rosyjski konsul nie przyznaje się do spowodowania kolizji

Do kolizji z udziałem rosyjskiego dyplomaty doszło wczoraj na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i św. Wawrzyńca. Nikt nie ucierpiał.

Dyplomata nie przyznaje się do spowodowania kolziji. Odmówił też poddania się badaniu alkomatem – donosi RMF24. Konsul miał do tego prawo. Policja zaznacza, że „osoba z immunitetem jest poza naszą jurysdykcją".

Policja zamierza przede wszystkim ustalić, kto był sprawcą wczorajszej kolizji, bo do jej spowodowania nie przyznają się ani rosyjski dyplomata, ani Polka kierująca drugim z samochodów. Śledczy zabezpieczyli więc okoliczny monitoring, szukają też świadków wczorajszego zdarzenia. Jeśli okaże się, że winę za spowodowanie stłuczki ponosi konsul, naprawa szkód zostanie pokryta z ubezpieczenia OC pojazdu, którym się poruszał. To, że auto należy do placówki dyplomatycznej, nie zwalnia bowiem z obowiązkowej polisy tego typu – opisuje RMF24.