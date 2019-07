Jaki nie odpuszcza. Dopytuje unijną komisarz o podwójne standardy PE

Patryk Jaki dopytywał dzisiaj komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci Věrę Jourovą o zarzuty, jakie są stawiane Polsce przez unijne instytucje.

– Za każdym razem gdy pytam o to, na czym tak naprawdę polega łamanie praworządności, to mówi się o tym, że np. wybór sędziów w Polsce jest upolityczniony – stwierdził Jaki w swoim wystąpieniu, wskazując, że takich zarzutów nie stawia się jednak choćby Niemcom.

– W Polsce sędziowie wybierają sędziów i to jest upolitycznione i skandaliczne. W Niemczech politycy wybierają sędziów i to nie jest upolitycznione – zauważył europoseł, prosząc, by komisarz odpowiedziała na te zarzuty, posługując się się argumentami prawnymi, a nie politycznymi.

Komisarz Jourova w odpowiedzi stwierdziła, że praworządności nie jest tak łatwo mierzalna jak choćby kwestie budżetowe.

– Patrzyłam na to [kwestie praworządności - red.] z dwóch punktów widzenia. Po prostu nie można ocenić praworządności w państwach członkowskich, tak jak robimy to w sprawach budżetowych. Tak jak oceniamy np. zadłużenie publiczne. Trudno jest wyjaśnić obywatelom, którzy nie są prawnikami, którzy nie studiowali prawa konstytucyjnego, dlaczego przecież jest to tak ważne. Jak ktoś wygrywa wybory nie powinien przejmować wszystkiego, to jest zasada demokratyczna – odpowiedziała Jourova.