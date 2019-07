Szymański: Polska chce większego otwarcia rynku Unii na wymianę usług

Polska chce rozwoju Unii Europejskiej, bo na tym "zarabiamy i korzystamy ze wspólnego rynku". – Wspólny rynek jest czymś więcej niż tylko strefą wolnego handlu, jest również strefą porządku regulacyjnego. To pomysł, który się powiódł, powinien być rozwijany – powiedział Szymański w rozmowie z Antonim Trzmielem, redaktorem naczelnym portalu DoRzeczy.pl.

– Mamy swobodę przepływu osób i kapitału, ale nie do końca usług. Premier Mateusz Morawiecki akcentuje, że nie może być tak, że jedne części rynku są rozwijane, a w usługach mamy stagnację – wskzał wiceszef MSZ ds. europejskich. Jak dodał, ważną kwestią dla Polskii jest także kwestia podatków. W jego ocenie, zmniejszenie skali unijnych wyłudzeń podatków może pomóc unijnemu budżetowi. – Bez rozwiązania problemu dochodów, będziemy kłócili się o te same, albo i mniejsze pieniądze z unijnego budżetu. Dyskusja o wyłudzeniach podatków unijnych mogłaby przynieść te rozmowy na inny wymiar – podkreślił polityk.

Opodatkowanie było jednym z tematów poruszonych podczas spotkania premiera Polski z szefową KE. – Tematem nowym, który został wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, do tego spotkania i, mam nadzieję, do agendy całej Unii w najbliższym czasie, jest kwestia unikania opodatkowania. To jest sprawa, co do której w Polsce mamy swoje doświadczenia, bardzo ciekawe, bardzo jednoznaczne. One są ściśle obserwowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, ponieważ ten problem nie dotyczy tylko Polski – zaznaczył rozmówca Antoniego Trzmiela.

Wiceminister wskazał, że rozmowa Morawieckiego i von der Leyen była "bardzo intensywna": – Próba zrozumienia wszystkich spraw, gdzie trudno nam się zgodzić z niektórymi pomysłami Unii Europejskiej. Mam na myśli kwestie budżetu unijnego, czy polityki klimatycznej.