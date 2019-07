Szokujące nagranie z Leszna. Jest decyzja prokuratury ws. agresywnego kierowcy porsche

"Skandaliczne zachowanie kierowcy Porsche w Lesznie! Obejmujemy sprawę postępowaniem z urzędu. Jeszcze dziś przesłuchamy pokrzywdzoną kobietę. Kierowca wkrótce usłyszy zarzuty" – rzecznik prasowy poznańskiej policji opublikował na Twitterze szokujące nagranie.

Do zdarzenia doszło we wtorek w centrum Leszna. Kierowca porsche panamera nie chciał przepuścić kobiety, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Gdy zwróciła mu uwagę, wysiadł zauta i uderzył ją w twarz. Następnie wrócił do samochodu i ruszył, mimo że kobieta wciąż znajdowała się przed pojazdem. Poszkodowana doznała lekkich obrażeń, została przesłuchana w środę.

Prokurator Okręgowa w Poznaniu podjęła decyzję o zatrzymaniu kierowcy porsche. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia. Na razie śledczy prowadzą w tej sprawie postępowanie przygotowawcze, które dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na zmuszaniu przemocą do określonego zachowania – informuje Wirtualna Polska.

