Szczerski o kandydowaniu na unijnego komisarza: Ukoronowanie drogi naukowej

– Kandydatura K.Szczerskiego na komisarza wypracowana w dialogu z prezydentem Andrzejem Dudą. Szczerski to osoba, która zna doskonale realia funkcjonowania UE, znakomicie orientuje się w specyfice unijnych instytucji – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Co na to sam Szczerski? Szef gabinetu prezydenta w rozmowie z korespondentką RMF FM zaznacza, że to jest ukoronowanie jego drogi naukowej: – Bo ja zajmowałem się od początku integracją europejską. I byłem chyba pierwszym polskim stażystą – w pełnym wymiarze – w KE jeszcze w 98 roku. 20 lat zaczęła się moja przygoda z Brukselą.

Pytany o to, jaką tekę ma szansę objąć, Szczerski powiedział: – Polska jako ważny kraj UE, jestem przekonany, że otrzyma tekę istotną. Tych wariantów jest kilka. Jako kandydat jestem częścią tego procesu, więc nie chce tego komentować.

Krzysztof Szczerski zaznacza, że podczas przesłuchania na unijnego komisarza, nie będzie reprezentował stanowiska rządu. Stanie przed eurodeputowanymi jako kandydat na komisarza w komisji Ursuli von der Leyen. I to z nią ustalał będzie strategię.

