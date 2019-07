Premier: W gospodarce potrzebujemy nowoczesnych technologii

W piątek w zakładach Toyoty w Wałbrzychu ogłoszono, że powstanie tu linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut Toyoty. W ubiegłym roku rozpoczęła się tu produkcja pierwszej elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności 1,8 litra. Teraz ma ruszyć produkcja do silników o pojemności 1,5 litra.

– Z gospodarką jest jak z samochodem. Jeśli nie ma dobrego napędu, to gospodarka nie kręci się tak, jak powinna. W przemyśle motoryzacyjnym potrzebujemy dobrego napędu, przełożenia. Nowoczesne technologie, takie jak te, które przyciągamy z Japonii do Polski są takim znakomitym napędem. Toyota jest przedsiębiorstwem, które jest w Polsce od początku transformacji, a więc można powiedzieć, że rośnie razem z gospodarką polską przez ostatnie blisko 30 lat. Pokładana w Polsce wiara we wzrost gospodarczy, talenty naszych pracowników pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania polskiej innowacyjności – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że japońska gospodarka pokazuje, iż wartość gospodarki mierzy się w dużym stopniu zdolnością do współpracy w obszarze międzynarodowym, ale też kooperacją dużych firm z małymi i średnimi. – Inwestycje które dzisiaj tutaj widziałem, wraz z tymi, które za rok, za dwa będą gotowe w Wałbrzychu, są ogromną szansą rozwoju całej polskiej gospodarki i jednocześnie przypieczętowują strategiczne partnerstwo, o którym kilka miesięcy temu rozmawiałem z premierem Japonii – dodał.