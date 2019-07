Ktoś bardziej obniży podatki?

Polscy politycy, uporczywie ścigający się na pomysły, komu by tu jeszcze i ile pieniędzy zebranych od podatników podarować (bo to jest teraz w modzie), na szczęście nie zapomnieli zupełnie o (całkiem dziś niemodnym) obniżaniu podatków. Być może dlatego, że jednak – wbrew sprawianemu przez siebie wrażeniu – zdają sobie sprawę, że bez płacących podatki nie mieliby za co robić swoich prezentów.