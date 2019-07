Walka o teki

Zastanawiając się nad kształtem nowej Komisji Europejskiej i miejscem w niej Polski, trzeba cofnąć się do szczytu w Brukseli na przełomie czerwca i lipca. Podczas kilkudziesięciogodzinnego maratonu kilka razy pojawiały się punkty zwrotne. Pomijając opis tej dramaturgii, najważniejszym pytaniem jest to, czy pojawienie się kandydatury von der Leyen było sprytnym manewrem Niemiec, które po to wcześniej straszyły Fransem Timmermansem, by ugrać swoje.