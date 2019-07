Kaczyński: Prosimy o dialog społeczeństwa z władzą

Partia rządząca organizuje serię spotkań z Polakami podczas pikiników rodzinnych.

Kaczyński: Za PiS stoi wiarygodność

– Władza może uczynić znacznie więcej, jeśli rozmawia ze społeczeństwem, dlatego prosimy o aktywność i prosimy o rozmowę. Dlatego o tę aktywność tak bardzo prosimy i tak bardzo prosimy o tę rozmowę, żebyśmy wiedzieli co jest najpierw, a co potem, jakie sprawy należy rozwiązywać szybko, a z jakimi można poczekać – apelował do zgromadzonych szef partii rządzącej.

– Przecież wszystkiego na raz, po tylu latach zaniedbań uczynić się nie da, ale chyba wykazaliśmy w ciągu tych czterech lat, że można zrobić dużo i że można przede wszystkie stworzyć to, co jest podstawą dobrego życia społecznego – narodowego, podstawą demokracji – mówiół Kaczyński. Polityk zaznaczył, że za Prawem i Sprawiedliwością stoi wiarygodność.

– To obiecaliśmy jeszcze w tamtych wyborach, zostało zrobione już stosunkowo dawno – oczywiście jeśli spojrzeć na to w perspektywie tylko tego czterolecia. Teraz były kolejne obietnice i też je realizujemy i też z pewnością przed wyborami będą zrealizowane. Tak będzie też dalej – zapewnił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS apeluje do rolników

Kaczyński zaapelował do rolników, by wzięli udział w niedzielnych wyborach do izb rolniczych. Prezes PiS przypomniał, że tradycja izb rolniczych sięga XIX wieku. – Działały one w okresie 20-lecia międzywojennego, w 1946 roku zostały zlikwidowane, by odrodzić się w połowie lat 90-tych – mówił polityk.

– Różnie to było z zaangażowaniem rolników w wyborach do izb rolniczych. To zaangażowanie nie było największe i chciałbym państwa bardzo poprosić o to, żeby ci wszyscy, którzy mają takie prawo, jutro do tych wyborów poszli – nawoływał Jarosław Kaczyński.

Szef PiS zapewnił, że w wyborach biorą udział "dobrzy kandydaci – postaraliśmy się o to". – Naprawdę co najmniej dwóch w każdej gminie, a w niektórych więcej. Mówię o tych naszych kandydatach. Warto ich poprzeć, warto umocnić te izby, bo dzięki temu na bardzo wiele praktycznych spraw będzie wpływ – mówił szef partii rządzącej.