Wypadek pod Grójcem. Dwie kobiety zginęły na pasach

– Na drodze krajowej numer siedem doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch osób w wieku starszym – poinformował komisarz Radosław Książek, zastępca komendanta komisariatu w Górze Kalwarii. 20-letni kierowca samochodu był trzeźwy. Policja wskazuje, że w tym miejscu często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Kobiety, które przechodziły przez pasy, zginęły na miejscu. Szczegóły wyjaśnia policja.

– Na tym przejściu dosyć często dochodzi do zdarzeń drogowych – poinformował kom. Radosław Książek. – Wszelkie pisma, które policja kierowała do zarządu dróg widać, że jeszcze nie zostały uwzględnione, żeby oświetlić to przejście dla pieszych – dodał policjant.

