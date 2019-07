Ulewy nad Śląskiem. Katowice zalane, ewakuowano IKEĘ

W Katowicach w ciągu godziny spadło około 75 mm wody. Woda wdarła się do wielu sklepów, ewakuowano m.in. IKEĘ. – Do Katowic są dysponowane dodatkowe zestawy pompowe niskiej wydajności z okolicznych miast. Nie ma informacji o jakichś bardzo poważnych zdarzeniach. To są typowe interwencje w przypadku ulew, czyli lokalne podtopienia – informuje rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska.

Jak podaje Radio Katowice, deszcz spowodował olbrzymie korki. Zalane zostały gównie wiadukty. Podtopione są niżej położone pomieszczenia. Straż interweniowała m.in. w Szpitalu Bonifratrów, Kościele Mariackim, Klasztorze Dominikanów czy tunelu obok Spodka.

Woda wdarła się też do Dworca PKP. Zalane zostały również ulice Uniwersytecka, Mikołowska, Francuska pod A4. Wiele z nich jest nieprzejezdnych. Podtopienia wystąpiły w wielu sklepach, galeriach handlowych i parkingach podziemnych. Ewakuowano m.in. IKEĘ.

Wcześniej burza przeszła nad miastami Zagłębia Dąbrowskiego. Strażacy wypompowywali wodę z jezdni m.in. w Sosnowcu i Będzinie.

