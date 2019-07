"Trwało to 5 miesięcy, ale w końcu się doczekaliśmy". Konfederacja zarejestrowana jako partia

Pierwotnie wnioskowano o zarejestrowanie partii Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, czyli tak jak nazywał się komitet wyborczy wyborców, który startował w eurowyborach. Do Konfedercji należą m.in. Janusz Korwin-Mikke, Kaja Godek, Grzegorz Braun i Narodowcy. W czasie kampanii do PE w tym gronie byli jeszcze Marek Jakubiak oraz Piotr Liroy-Marzec.

Komitet startujący w wyborach jako partia polityczna, w przeciwieństwie do Komitetu Wyborczego Wyborców. może pobierać z budżetu subwencję partyjną – pod warunkiem uzyskania 3 proc. głosów wyborców. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Konfederacja startowała jako KWW. W skali kraju zdobyła 4,55 proc głosów i nie wprowadziła do europarlamentu ani jednego deputowanego.