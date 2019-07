"Dla nas europejskość to zasobność polskich portfeli, a nie eksperymenty kulturowe"

– Dla nas europejskość to jest zasobność polskich portfeli, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe (...) To jest właśnie nasz program. Łączenie tego, co najlepsze z przeszłości, z tym, do czego dążymy – do Polski dostatniej, do Polski, gdzie europejskość rozumiemy jako konkret, jako wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe – mówił szef polskiego rządu, zwracając się do mieszkańców Stężycy.

Morawiecki zaznaczył, że rząd PiS zabiega, aby demokracja polska była systemem "pełnowartościowym": – Demokracja i solidarność to rdzeń działań państwa i polityki gospodarczej i międzynarodowej Polski.Chcemy, żeby demokracja była czymś pełnowartościowym, żeby demokracja była tym systemem, poprzez który ludzie wrzucając kartkę do urny wyborczej będą widzieli, że ma to wpływ na ich los, na los państwa. To jest dla nas demokracja (...) Solidarność to system, wokół którego wszystkie nasze działania państwowe i gospodarcze muszą się obracać. To sedno, to rdzeń naszej polityki – polityki gospodarczej, polityki międzynarodowej, w której zresztą pokazujemy, że możni tego świata liczą się z nami coraz bardziej.

Szef polskiego rządu jako przykłady wskazał, że "jesteśmy dumnym, ambitnym narodem; narodem, który wraca na należne miejsce w historii, wraca na należne miejsce w Europie, wśród dużych narodów europejskich".

Mateusz Morawiecki odniósł się także do spraw lokalnych. – Wszystkim gminom życzę tak wysokiego przyrostu naturalnego, jak w gminie Sierakowice, z najwyższym przyrostem naturalnym w Polsce (...) Właśnie widzę, że Kaszuby, te ziemie, powiat kartuski, nieopodal na południe jest powiat kościerski, to ziemie przedsiębiorczości, ale też bardzo atrakcyjne ziemie pod względem turystycznym. Nawet to centrum rekreacyjne, przepiękne centrum. Bardzo się cieszę, że łączycie przedsiębiorczość właśnie z tradycją, z kulturą kaszubską, ale z kulturą polską, której Kaszuby są częścią, są nieodłączną częścią. Bardzo za to dziękuję – mówił premier.