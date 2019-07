"Dla nich nie ma żadnej świętości". Skandaliczny wpis Misiło

Symbol Polski Walczącej, popularną „kotwicę”, na tle tęczowej flagi LGBT – taki wpis zamieścił na Twitterze poseł PO-KO Piotr Misiło. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że polityk próbuje w ten sposób wykorzystać zainteresowanie tematem LGBT i jednocześnie wywołać skandal. "W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci" – stwierdza parlamentarzysta w kolejnym tweecie.

Znak Polski Walczącej to symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej. Do dziś jest on otaczany czcią i szacunkiem. Szybko więc wpis Piotra Misiło wywołał falę krytycznych komentarzy. "Trzeba być skończonym bydlęciem. Mam nadzieję, że Polacy zapłacą wam za te żałosne prowokacje tak jak zasługujecie" – komentuje publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz.

Warto przypomnnieć, że symbol jest chroniony prawnie. W czerwcu 2014 Sejm uchwalił ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej. Zgodnie z art. 1 ustawy znak, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem stało się prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a jego publiczne znieważanie podlega karze grzywny (art. 2 i 3 ustawy). Ustawa została podpisana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 30 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego podczas spotkania z powstańcami z okazji 70. rocznicy wybuchu walk.