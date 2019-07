Małopolska: Ewakuacja obozu harcerskiego

Opiekunowie grupy przed godz. 20 poinformowali nas, że potrzebna jest profilaktyczna ewakuacja obozu harcerskiego do pobliskiej stodoły z uwagi na gwałtowne burze i porywiste wiatry. Ewakuowano 48 uczestników obozu i 9 wychowawców. Nikomu nic się nie stało – tłumaczył w rozmowie z serwisem RMF FM rzecznik nowosądeckiej straży pożarnej Paweł Motyka.

Jak podkreślił Motyka, straż pożarna kontroluje czy obozy takie jak ten, mają wyznaczone miejsce ewakuacji na wypadek m.in. gwałtownych burz.

Tragedia w Suszku

Przypomnijmy, że dwa lata temu doszło do tragedii, kiedy podczas nawałnicy zginęły dwie harcerski. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (z 11 na 12 sierpnia 2017 r.) na obozie harcerskim Okręgu Łódzkiego koło miejscowości Suszek w powiecie chojnickim (woj. pomorskie).

Na obozie wypoczywało ok. 140 dzieci. Do władz obozu nie dotarło ostrzeżenie o gwałtownej burzy, która przeszła przez rejon. Jedna z harcerek zginęła w namiocie, na który upadło drzewo, z kolei druga – także przygnieciona przez drzewo – na terenie obozowiska. Dziewczynki były w wieku 13 i 14 lat. W wyniku nocnej nawałnicy rannych zostało jeszcze 21 osób, które przewieziono do szpitala w Chojnicach. Pozostali uczestnicy zostali przetransportowani do szkoły w Nowej Cerkwii k. Chojnic.