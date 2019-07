Zdrojewski będzie kandydować. Polityk ogłosił swoją decyzję

Przypomnijmy, że Bogdan Zdrojewski był m.in. ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz deputowanym PO do Parlamentu Europejskiego.

"Mój ewentualny start w wyborach..."

Zdrojewski w ostatnich tygodniach wielokrotnie krytykował działalność liderów PO, szczególnie Grzegorza Schetyny. Polityk w rozmowie z serwisem Interia podkreślił między innymi, że wyborcze listy Platformy w roboczej wersji powinny być zamknięte do końca czerwca. – Jak słyszę, że będą gotowe w połowie sierpnia, to skóra cierpnie. Przecież PiS już jest gotowy i daje swoim liderom czas na pracę wyborczą – tłumaczył Zdrojewski. – Czekam na propozycje Grzegorza Schetyny, jeśli chodzi o listy. Mój ewentualny start w wyborach może być tylko i wyłącznie wyrazem skrajnego sprzeciwu wobec tego, co zaproponuje – stwierdził na początku lipca Zdrojewski..

Media pisały też dużo o negocjacjach polityk z PSL-em, który chciałby umieścić byłego ministra na swoich listach.

Wczoraj Zdrojewski poinformował na Twitterze, że ostatecznie zamierza kandydować do Senatu i „ma nadzieję, na sukces opozycji”. Polityk nie poinformował jednak z list której partii, będzie walczyć o miejsce w parlamencie.

„Moja decyzja o niekandydowaniu w jesiennych wyborach została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. W wyniku wielu rozmów, rozmaitych presji, także odpowiedzialności za finalny wynik wyborczy, zmieniłem zdanie. Wystartuje w tych wyborach do Senatu. Mam nadzieję na sukces opozycji” – napisał Zdrojewski.

Barbara Zdrojewska na listach PSL?

Jego żona – Barbara Zdrojewska jest obecnie senatorem, została wybrana z listy Platformy Obywatelskiej. Również ona, wczoraj wieczorem zabrała głos w mediach społecznościowych, ws. swoich planów dotyczących kandydowania.

„Podtrzymuję decyzję o ponownym starcie do Senatu. Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych. Cieszę się z podobnej, choć trudniejszej decyzji męża. Sytuacja wymaga niestandardowych działań, a Senat jest kluczowy” – napisała Zdrojewska.

Wpis senator Zdrojewskiej natychmiast podało dalej PSL, które zapewniło parlamentarzystkę o swoim wsparciu.

