Spędził w więzieniu 18 lat. Tomasz Komenda walczy o odszkodowanie

Tomasz Komenda żąda od skarbu państwa 19 milionów złotych. W sprawie która dzisiaj rusza, obrońca mężczyzny chce wyłączenia jawności procesu. Jak tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Daniel Kliś, w trakcie procesu na pewno odbędzie się przesłuchanie Komendy, a prawnicy mężczyzny będą chcieli przedstawić w jak złych warunkach ich klient odbywał karę przez kilkanaście lat.

– Chodzi o okoliczności, w jakich ta kara pozbawienia wolności była odbywana. Jakich krzywd Tomasz Komenda doznawał w ramach odbywania tej kary pozbawienia wolności. Wnioskodawca nie chce, żeby zostało to upublicznione – mówił sędzia Kliś w rozmowie z Radiem Opole.

Tomasz Komenda został aresztowany w 2000 roku, trzy lata później sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Nie pomogła też apelacja, którą mężczyzna przegrał w 2004 roku. Na przełomie lat 2017 i 2018, w wyniku zdobycia nowych dowodów, prokuratura i policja ustaliły, że mężczyzna jest niewinny. Właśnie w związku z otrzymaniem nowych dowodów, prokuratura skierowała do sądu wniosek o wznowienie sprawy i zwolnienie go z odbywania kary więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Komenda opuścił zakład karny w połowie marca 2018 roku. 16 maja ubiegłego roku Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę.

