"Parafraza przesłania papieża". Misiło przeprasza za skandaliczny wpis

Symbol Polski Walczącej, popularną „kotwicę”, na tle tęczowej flagi LGBT – taki wpis zamieścił na Twitterze poseł PO-KO Piotr Misiło. "W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci" – stwierdza parlamentarzysta w kolejnym tweecie.

Znak Polski Walczącej to symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej. Do dziś jest on otaczany czcią i szacunkiem. Szybko więc wpis Piotra Misiło wywołał falę krytycznych komentarzy.

Po kilkunastu godzinach poseł usunął swój wpis i zamieścił oświadczenie, w którym przeprosił "urażonych". "Na wskutek skali hejtu oraz masowych gróźb pod adresem moim i moich bliskich chciałbym przeprosić każdego, kto mógł poczuć się w jakikolwiek sposób urażony moją interpretacją hołdu dla ofiar Powstania" – napisał.