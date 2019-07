Lewica proponuje pakt senacki. "Zapewni demokratyczną różnorodność"

Włodzimierz Czarzasty wytłumaczył, że chodzi o to, by kandydat Zjednoczonej Prawicy zmierzył się w tylko z jednym kandydatem opozycji, co ma zwiększyć jej szanse na zwycięstwo w jednomandatowych okręgach wyborczych. – Jesteśmy różni, mamy różne poglądy i różne wizje Polski. Łączą nas, jak wierzymy, przekonanie że absolutną władza jednej partii jest złem. Przyjęcie paktu senackiego zapewni demokratyczną różnorodność wyższej izby parlamentarnej. Zwracamy się do państwa z propozycją rozpoczęcia w tym tygodniu rozmów nad paktem senackim – dodał.

– Jesteśmy jako lewica gotowi, aby wystawić 100 swoich kandydatów/kandydatek do Senatu, ale wiemy, że jak zrobi to też PSL i Koalicja Obywatelska to efekt będzie taki, że głosy demokratów rozproszą się i zostaną wybrani kandydaci partii rządzącej – mówił szef SLD.



Przewodniczący SLD zdradził też, że do koalicji partii lewicowych zgłaszają się kolejne podmioty. – Mamy przed sobą kilka decyzji. O części z nich będziemy, i myślę że to będzie bardzo ciekawa konferencja, informowali w ten piątek i będzie miał pan część tych problemów, o których myśli, czyli właśnie kwestie związane z układaniem list, z formą startu, będziemy pokazywali co jakiś czas odpowiedzi na te pytania – powiedział jednemu z dziennikarzy.