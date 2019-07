Dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli

– Na to są pieniądze, które zostały wygenerowane w ramach oszczędności zlokalizowanych w budżecie państwa w wysokości miliarda złotych. Czyli mamy już dodatkowe środki na wynagrodzenie w tym roku. Mamy też wzrost subwencji (...) aż o 3,8 mld zł (w porównaniu do roku 2016 – przyp. red.); ten wzrost jest od 1 stycznia, czyli jest to prawie 7 proc. wzrostu subwencji. Tak wyraźny wzrost subwencji nie miał miejsca od wielu, wielu lat – wskazał wiceminister.

Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski zaznaczył, że w sumie w tym roku płace nauczycieli wzrosną o 15 proc. – Od września wprowadzona zostanie kolejna, po styczniowej, podwyżka, która spowoduje, że 1 września wynagrodzenie zasadnicze wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczyciela dyplomowanego; 3250 zł dla nauczyciela mianowanego; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 2782 zł dla nauczycieli stażystów – poinformował minister edukacji. Piontkowski zaznaczył, że to najwyższa podwyżka w ciągu jednego roku budżetowego.

Resort edukacji podkreśla, że wzrost płac, jaki rząd PiS realizuje od 2016 roku, to jeden z elementów budowania prestiżu zawodu nauczyciela.