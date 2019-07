Posłanka Kukiz'15: Od dawna mówię, że trzeba było założyć partię

– Zmieniłam zdanie i od dawna mówię, że trzeba było założyć partię. Podeszliśmy do sprawy bardzo ideowo, chcieliśmy zmiany finansowania partii, więc pokazaliśmy, że konsekwentnie się tych postulatów trzymamy. Niestety, jak się walczy z czołgami, to trzeba mieć czołg, a nie małą szabelkę – mówiła Ścigaj. To, czy dana formacja jest partią polityczną czy tylko ugrupowaniem o luźnych strukturach, ma wpływ na finansownie jej działalności. Partia polityczna, które nie przekroczy w wyborach progu wyborczego 5 proc., ale zdobędzie więcej niż 3 proc. głosów, może przez kolejną kadencję liczyć na subwencję budżetową.

– Lepiej byłoby wziąć subwencję partyjną i przeznaczyć ją na debaty konstytucyjne, edukację społeczeństwa. Zabrakło nam na to pieniędzy, bo wszystko finansujemy z własnych środków – powiedziała w tym kontekście posłanka ugrupowania Pawła Kukiza.

Co Agnieszka Ścigaj sądzi o wspólnym starcie w wyborach Kukiz'15 z Konfederacją? – Decyzja klubu będzie na pewno demokratyczna, ale jeszcze jest moja decyzja indywidualna. Z punktu widzenia mojej pracy w organizacjach pozarządowych i polityce społecznej, którą się zajmuję, byłoby mi bardzo trudno tłumaczyć się z ze złych sformułowań Janusza Korwin-Mikkego. Poza tym jestem demokratką, a Korwin głosi monarchię. Pewnie nie będzie możliwe, żebym promowała taką osobę – stwierdziła polityk.