Ziemkiewicz: Liberalna demokracja polega na wolności głoszenia poglądów słusznych

– Nie ma wolności dla wrogów wolności. Jak ktoś głosi poglądy niesłuszne, na przykład mówi, że są tylko dwie płci albo że ludzie zostają LGBT nie dlatego, że każdy chce se zostać, tylko najczęściej to jest na skutek patologii, typu Dom Młodego Biedronia. W każdym razie jak ktoś takie rzeczy mówi, to trzeba mu łeb uciąć albo gębę zamknąć – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Rafal A. Ziemkiewicz odnosząc się m. in. do teorii o ociepleniu klimatu. – Liberalna demokracja polega na wolności głoszenia poglądów słusznych – wskazał Ziemkiewicz.

