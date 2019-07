Walczymy z ideologią, która atakuje wolność

WOJCIECH WYBRANOWSKI: Środowiska zaangażowane w promocję postulatów ruchu LGBT twierdzą, że stanął pan na barykadzie walki z nimi. Piotr Pacewicz na łamach portalu OKO.press pisze: „Wiceminister z Opus Dei wypowiada wojnę IKEI. Ziobryści biorą homofoba na sztandary”. Czuje się pan „homofobem”?

MARCIN ROMANOWSKI: W rozumieniu George’a Weinberga, który wprowadził do dyskursu naukowego pojęcie homofobii, jest to irracjonalny lęk o podłożu społecznym i religijnym. Nie jestem więc żadnym homofobem. Z mojej przynależności do Dzieła [Opus Dei – przyp. red.] tłumaczyć się nie mam zamiaru ani obowiązku – tłumaczyć się powinni ci, którzy atakują mnie, stygmatyzują i próbują wyszydzać tylko dlatego, że staram się w swoim życiu kierować katolicką doktryną moralną i etyką chrześcijańską. Opus Dei nigdy nie wpływało, nie wpływa i nie będzie wpływać na zawodowe czy polityczne decyzje swoich członków.

Co więcej, zasady Dzieła wprost tego zabraniają. Dostrzegam za to globalną ideologiczną ofensywę środowisk LGBT+, które nie cofają się przed niczym, by narzucać innym swój punkt widzenia. W Wielkiej Brytanii, w Londynie, 10-letnia dziewczynka była trzymana kilka godzin w osobnej sali i została zawieszona w prawach ucznia za sprzeciw wobec uczestnictwa w zajęciach z okazji „miesiąca dumy gejowskiej” w jednej ze szkół. Z innej szkoły, tym razem szkockiej, wyrzucono ucznia za słowa wypowiedziane podczas lekcji, że istnieją tylko dwie płcie. Widzimy i mamy świadomość, że zignorowanie tej ofensywy przez odpowiednie instytucje państw narodowych grozi niebezpieczeństwem wszystkim grupom społecznym i terrorem ideologicznym na niespotykaną dotąd skalę.