"Teraz walisz z nimi wódkę", "Ogarnij się, chłopie". Ostre spięcie pomiędzy Zandbergiem a Wildsteinem

W mediach społecznościowych trwa akcja oznaczana hasztagiem #jestemLGBT. We wpisach zamieszczonych m.in. na Twitterze internauci ujawniają swoją orientację seksualną oraz to czym zajmują się na co dzień. Chcą w ten sposób pokazać, że przedstawiciele mniejszości seksualnych żyją w społeczeństwie jak wszyscy inni, wykonują określone zawody.

Głos w sprawie tej akcji postanowił zabrać Dawid Wildstein. "Jestem strasznym faszystą. Przejrzałem setki płaczliwych fotek "jestem lgbt i będę" i serio..Mam to gdzieś. Czy jesteś nauczycielem, lekarzem, sprzątaczką- nie obchodzi mnie czy jesteś homo czy nie. Więc jestem faszystą. Mam nadzieję, że zamkną mnie w obozie i będą reedukować" – napisał na Twitterze dziennikarz.

Na jego wpis zareagował jeden z liderów partii Razem Adrian Zandberg. "Skoro nie obchodzi, to przestańcie ich opluwać w mediach. Dajcie ludziom żyć po swojemu" – odparł polityk i dodał: "To nie was biją na ulicy za to, kim jesteście. To wasze media szczują na tych ludzi, a wy macie z tego wysokie wypłaty. Więc nie pozujcie w tej sprawie na prześladowanych, bo to żałosne".

To nie był jednak koniec konwersacji. Wildstein także postanowił odpowiedzieć: "Zandberg. Przecież piszę. Zamknij mnie w obozie. Najlepiej z Millerem i resztą SLD, jak to obiecywałeś. A nie. Teraz walisz z nimi wódkę. Widać lubisz ich homofobiczne żarciki. Ale rozumiem. Polityka co?" – zapytał lidera Razem.

Taki wpis nie mógł pozostać bez odzewu. Zandberg także postanowił wbić "szpilę" swojemu rozmówcy. "Ogarnij się, chłopie" – zaczął. "Twój obóz ma pełnię władzy. Odziedziczyłeś miejsce na drabinie społecznej, siedzisz na dyrektorskim stołku, który dali ci rządzący i dostajesz za to wysoką pensję. Jesteś przedstawicielem elit, a nie prześladowanym rebeliantem. Czas się z tym pogodzić" – podkreślił.