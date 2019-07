Dowódca "Zośki" spocznie wśród swoich żołnierzy. Jutro uroczystości pogrzebowe kpt. Ryszarda Białousa "Jerzego"

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O godz. 12.30 urna z prochami kpt. Ryszarda Białousa zostanie złożona do grobu w Kwaterze Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”.

Z kolei o godz. 16.00 na Krakowskim Przedmieściu 66 zostanie otwarta okolicznościowa wystawa „JERZY – Ryszard Białous – dowódca Batalionu Zośka AK”. Otwarciu wystawy będzie towarzyszył koncert pieśni powstańczych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego. O godz. 16.30 w Sali Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbędzie się promocja albumu poświęconego dowódcy Batalionu „Zośka” AK.

Ryszard Białous urodził się w 1914 r. w Warszawie. Przed wybuchem II Wojny Światowej ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Zaangażowany był także w służbę harcerską. W czasie wojny obronnej 1939 roku dowodził plutonem saperów w 8. Dywizji Piechoty, następnie wstąpił do Szarych Szeregów i do Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej. W 1942 r. przeszedł do Kierownictwa Dywersji – Kedywu. Brał udział w akcji pod Arsenałem.

W czasie Powstania Warszawskiego kpt. "Jerzy" stał na czele Harcerskiego Batalionu AK "Zośka" i Brygady Dywersyjnej "Broda 53". Po upadku Powstania trafił do obozów jenieckich w Niemczech. W kwietniu 1945 r. został uwolniony przez Brytyjczyków i przydzielony do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego.

O swoich podkomendnych z "Zośki" powiedział później: "Ludzie, którymi miałem zaszczyt dowodzić, to nie wyspa oderwana od społeczeństwa ani cierpiętnicy, dla których było ideałem polec za Ojczyznę, lecz świadomi swych obowiązków młodzi obywatele Rzeczypospolitej, dla których ideałem było żyć dla Niej i pracą przyczynić się do Jej świetności".

W lipcu 1948 r. wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny. Zmarł w marcu 1992 r. w Neuquén.Jego prochy zostały sprowadzone do kraju 28 czerwca br.