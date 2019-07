Janda: Mam nadzieję, że nie powstanie mój pomnik

Aktorka była gwiazdą programu "Uwaga!" z cyklu "Kulisy sławy". Udzieliła stacji wywiadu na temat swojej pracy i kariery. W pewnym momencie dziennikarka TVN spytała Jandę, jak wyobrażała sobie swój pomnik.

– Mam nadzieję, że nie będzie takiego pomnika. Ja się tym wszystkim brzydzę. Lubię grać. Wydaje mi się, że jak gram, to jest ważne, to ma znaczenie dla ludzi i dla mnie, że się nie wypadło z tego pociągu aktualności, że się ciągle rozmawia z widownią językiem, który jest aktualny, nowoczesny. To jest podstawa – odparła aktorka.

– Normalny dzień zawodowy jest dla mnie najważniejszy. A te rzeczy dookoła, nagrody, festiwale, nie są tak ważne – dodała.