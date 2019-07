Podpisano porozumienie ws. kampanii "Jest nas 60 milionów". Wśród sygnatariuszy tygodnik "Do Rzeczy"

Sygnatariuszami porozumienia dot. realizacji kampanii „Jest na 60 milionów” są Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Rada Mediów Narodowych, Polska Agencja Prasowa, TVP Polonia, Polskie Radio S.A. i Tygodnik „Do Rzeczy”. W dzisiejszej konferencji podczas której podpisano porozumienie ws. projektu udział wzięli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Henryk Kowalczyk - minister środowiska i Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólna Polska".

– Wszędzie tam, gdzie są Polacy ważne jest, żeby czuli wieź z narodem. Myślę, że ta kampania posłuży nie tylko upowszechnieniu wiedzy o Polsce, ale będzie też budowała emocjonalną wieź z Ojczyzną. Ona jest bardzo potrzebna – podkreślał podczas konferencji prasowej Henryk Kowalczyk.

Z kolei prezes TVP Jacek Kurski w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do słów Romana Dmowskiego. – Jesteśmy Telewizją Polską, więc mamy obowiązki polskie. To patetyczne słowa, ale myślę że w tym przypadku bardzo uzasadnione. Jako TVP czujemy misję budowania więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską – mówił. Prezes TVP podkreślił, iż misję tę należy realizować w sposób niezwykle wyważony i delikatny, mając na względzie uczucia naszych Rodaków. Wskazywał, że praktycznie nie ma Polaków mieszkających zagranicą, którzy znaleźliby się tam dobrowolnie; wyjeżdżali z uwagi na konieczność ekonomiczną bądź pozostali w swoich domach, a granice się zmieniły. – Dlatego trzeba to zadanie realizować z wielką pieczołowitością i miłością. I TVP tego rodzaju mandat i powołanie w sobie czuje. (...) Będę prosił swoich dziennikarzy, żeby realizować tę kampanie z wielkim wyczuciem, miłością i talentem – mówił Jacek Kurski.

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że tygodnik "Do Rzeczy" jest jedynym prywatnym medium, które zaangażowało się w tę kampanię. Zwrócił jednak uwagę, że bez względu na formę własności, racja stanu jest wspólna dla wszystkich. – A racją stanu jest to, żeby tradycja polska była przekazywana – wskazał. Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" nawiązał do ataków na Polskę po nowelizacji ustawy o IPN. Przypomniał, że Polacy - bez względu na miejsce zamieszkania - podejmowali wysiłki mające na celu wychwytywanie i prostowanie kłamstw o naszej historii. To - jak podkreślał - pokazało poczucie wspólnoty pomiędzy Polakami. – Mam nadzieję, że ta kampania tę wspólnotę wzmocni – dodał.

Projekt „Jest na 60 milionów” skupia się na poszerzaniu wiedzy o Polonii i Polakach zagranicą oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych poprzez przedstawianie historycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań emigracji. W ramach kampanii prezentowany będą także zasługi Polonii dla lokalnych społeczeństw.

Na podstawie porozumienia, stworzone zostaną programy informacyjne poświęcone obszarom edukacji, kultury, historii, nauki, sportu, turystyki i mediów skierowanych zarówno do Polonii i Polaków za granicą, jak i do Polaków mieszkających w Polsce. Jednym z celów kampanii jest również rozpowszechnianie informacji wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą na temat możliwości powrotu do Ojczyzny.