Bielsko-Biała: 12-latka urodziła dziecko. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura z Bielska-Białej z urzędu wszczęła śledztwo w tej sprawie. Wszystko dlatego, że za współżycie płciowe z dzieckiem poniżej 15. roku życia, grozi do 12 lat więzienia.

Policja szuka ojca dziecka. 12-latka nie chce powiedzieć, kto nim jest. Śledczy ustalają też, kto wiedział o ciąży 12-latki. Niepoinformowanie organów ścigania o tym, również podlega karze.

– Są dwie możliwości co do osoby sprawcy. Może to być dorosły, który podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu karnego, albo nieletni, którego dotyczą przepisy o postępowaniu w sprawach nieletnich –powiedział TVP3 Jacek Boda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Poród miał miejsce w szpitalu przy ulicy Wyspiańskiego, w Bielsku-Białej. Na świat przyszedł zdrowy chłopiec.

