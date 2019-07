Poseł przeszedł z Kukiz'15 do PiS. Teraz zachęca innych: Mogę być "zapalnikiem"

Czeka nas exodus parlamentarzystów ugrupowania Pawła Kukiza? Zdaniem byłego już posła klubu Kukiz'15, dołączenie do partii rządzącej to jedyny sposób na przetrwanie.

– Kukiz'15 jest w stanie wystartować w wyborach, tylko pytanie, czy warto robić taki ryzykowny przebieg, jeżeli chodzi o walkę o 5 proc.? (...) Jeżeli walczyłoby się w ramach Zjednoczonej Prawicy o dodatkowe 5 proc. to byłoby to pokazanie wyborcom, że walczymy o większość konstytucyjną i przedstawienie swoich postulatów – powiedział polityk na antenie TVP Info.

Kaczmarczyk przyznał, że po fatalnych w wykonaniu Kukiz'15 wyborach do Parlamentu Europejskiego, zachęcał działaczy do dołączenia do PiS. – Na pierwszym posiedzeniu klubu po wyborach do Parlamentu Europejskiego powiedziałem, że powinniśmy jako blok [Kukiz'15] dołączyć do Zjednoczonej Prawicy, abyśmy mieli dużo więcej do powiedzenia, abyśmy mogli walczyć o większość konstytucyjną. (…) Mogę być pewnego rodzaju "zapalnikiem", jeśli chodzi o przejście. Mam nadzieję, że Paweł Kukiz rozpocznie rozmowy z PiS – stwierdził poseł.