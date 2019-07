Będą zmiany w 500 plus dla niepełnosprawnych? Senator z PiS zgłosiła poprawkę

Poprawkę zgłosiła senator Bogusława Orzechowska z PiS. Jej celem jest zmiana podstawy, która ma wzrosnąć do 1600 zł.

„Chciałabym wnieść poprawkę, w której zmieni się podstawa. Nie będzie to 1100, tylko 1600 złotych, które zdecydowanie poprawi byt osób niepełnosprawnych, dlatego że to 1100 złotych powodowało, że byłyby pozbawione wsparcia osoby, które mają kwoty niewiele przekraczające najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy” – mówiła podczas prac senackiej komisji rodziny senator Orzechowska.

Redaktor Jacek Prusinowski z Radia Plus podał, że roczny koszt poprawki wyniesie około 4 miliardów złotych.

