Z Ministerstwa Cyfryzacji do Wyższej Szkoły Bankowej. "Człowiek od RODO" odchodzi z rządu

Kawecki od 1 sierpnia obejmie funkcję dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W ministerstwie zarządzanym przez Marka Zagórskiego był odpowiedzialny za wdrożenie przepisów RODO. Kawecki od 2017 r. był koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych odpowiedzialnym za wdrażanie przepisów RODO. W latach 2015-2016 pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016-2017 był doradcą ministra cyfryzacji.

Maciej Kawecki decyzję o rezygnacji złożył kilka tygodni temu, a dzisiaj została ona oficjalnie ogłoszona. Jak zaznacza, zarządzanie stołecznym odziałem jednej z największej w Polsce sieci uczelni prywatnych jest dla niego dużym wyzwaniem. Będzie najmłodszym dziekanem w Polsce.

"Tak, mogę powiedzieć, że misja została wypełniona, choć nie oznacza to, że nie mogłem zrobić jeszcze więcej. Gdybym mógł cofnąć czas, to kilka rzeczy zrobiłbym inaczej. Jeszcze większy nacisk położyłbym na edukację" – wskazuje Kawecki w rozmowie z serwisem Interia. I dodaje: "Cieszę się też, że RODO nigdy w Polsce nie stało się tematem dyskursu politycznego, co zawsze przenosi dyskusje merytoryczną na dalszy plan. Miałem to szczęście, że zarówno minister Streżyńska jak i minister Zagórski obdarzyli mnie zaufaniem i dostałem przyzwolenie i dużą samodzielność w komunikowaniu tak ważnych zmian. Formalnie reformę prowadził najpierw jako wiceminister, potem jako minister konstytucyjny Marek Zagórski. Dzięki jego pomocy i zaufaniu jakoś to RODO udało się oswoić, a mogło być różnie. I to muszę podkreślić".

