2-letnie dziecko wypadło z okna. Matka usłyszała zarzuty

21-miesięczna dziewczynka wypadła z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Dziecko przewieziono do szpitala. W mieszkaniu obecni byli rodzice dziecka.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że to 34-letnia matka sprawowała opiekę nad córką. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa. Kobieta usłyszała zarzuty. Jak informuje portal ddwloclawek.pl, policjanci postawili matce dziecka zarzut dot. narażenia córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej za to do 5 lat więzienia.

Jak wykazało badanie, 28-letni ojciec dziecka był w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu. Jednak zgromadzony materiał nie pozwolił na postawienie mu zarzutów.