Paweł Kowal "jedynką" KO. Cenckiewicz: Szkoda go. Wyciągnął z rąk Putina ciało naszego Prezydenta w 2010 r.

"Jedynką" w Krakowie będzie były polityk Prawa i Sprawiedliwości Paweł Kowal.

"Szkoda Pawła Kowala dla tego towarzystwa. Wyciągnął z rąk Putina ciało naszego Prezydenta w 2010 r. a teraz jest z tymi którzy to całe śledztwo spartaczyli politycznie i ogłosili reset wysyłając szkoły na groby okupantów sowieckich. Polityka to narkotyk. Może Paweł zmieni PO? Oby" – tak tę decyzję komentuje dr Sławomir Cenckiewicz, szef Wojskowego Biura Historycznego, publicysta "Do Rzeczy".

Z kolei Marcin Makowski, dziennikarz "Do Rzeczy", zauważa: "Akurat polskiej polityce taki głos jak Pawła Kowala się przyda, ale jest coś dziwnego w sposobie, w jaki wraca do gry".

Sam Paweł Kowal prosi o zaufanie. Jak zaznacza, "czasami na początku lipca nie przypuszczamy co będzie na koniec". – Zdecydowałem się kandydować, bo mam poczucie, że czas jest trudny i chciałbym kiedyś po latach móc powiedzieć, że ze swojej strony zrobiłem wszystko co możliwe – zaznacza kandydat Koalicji Obywatelskiej. I dodaje: – Dzisiaj chciałem powiedzieć tylko jedno, najważniejsze w tej kampanii, która będzie zapewne bardzo brutalna jest to, by zmierzyć się z poglądami, z którymi zgodnie ze swoim sumieniem się po prostu nie zgadzamy, ale zawsze oszczędzić człowieka.

Listę Koalicji Obywatelskiej w Warszawie otworzy Grzegorz Schetyna. Drugie miejsce w tym okręgu otrzymała Katarzyna Lubnauer. "Jedynką" w w Wałbrzychu będzie były szef MON Tomasz Siemoniak, w Lublinie Joanna Mucha, a w Katowicach były minister sprawiedliwości Borys Budka. Liderem listy KO w Piotrkowie Trybunalskim będzie Cezary Grabarczyk, w Sieradzu Cezary Tomczyk, a w Bydgoszczy Krzysztof Brejza.

Listę w Rzeszowie otworzy Tadeusz Ferenc, a w Słupsku Barbara Nowacka. Z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz otrzymała "jedynkę" w Siedlcach. Na czele kieleckiej listy KO pojawił się były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz, a łódzkiej dziennikarz Tomasz Zimoch.

