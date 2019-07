Zdanowska odchodzi ze sztabu Koalicji Obywatelskiej. W tle kształt łódzkiej listy KO

RPO przyłącza się do postępowania PUODO. "Przyznał sobie prawo do kontrolowania orzeczeń sądu"

Prezes UODO przyznał sobie prawo do kontrolowania prawomocnych orzeczeń sądu. By zapewnić ochronę praw obywatelskich, przystępuję do postępowania PUODO - poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.