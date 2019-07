Misiło uderza w PO. "Dziękuję za hejt i groźby". O co poszło?

Misiło stwierdził, że wolność jest dla niego czymś najważniejszym, a on sam w ostatnim czasie spotkał się z hejtem ze strony Platformy Obywatelskiej.

"Szanowni Koledzy i Koleżanki z @Platforma_org i @Nowoczesna bardzo chciałbym podziękować Wam za słowa wsparcia za hejt i groźby pod moim i moich bliskich adresem. Wolność człowieka jest czymś najważniejszym i nie zamierzam rezygnować z walki o nią w żadnym kontekście. Dziękuję" – napisał na Twitterze.

Co miał na myśli Misiło? Do czego się odnosił? Poseł nie sprecyzował. Fakt, że na zdjęciu trzyma tęczową parasolkę, sugeruje, że w jakiś sposób starał się odwołać do swojej skandalicznej akcji, w ramach której opublikował symbol Polski Walczącej na tle barw LGBT.

Jego wpis może jednak mieć również związek z tym, że nie został umieszczony na listach PO-KO w wyborach do Sejmu.

"PO nigdy się na to nie zgodzi"

Symbol Polski Walczącej, popularną „kotwicę”, na tle tęczowej flagi LGBT – taki wpis zamieścił na Twitterze poseł PO-KO Piotr Misiło. "W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci" – napisał Misiło w jednym z kolejnych tweetów. Po kilkunastu godzinach poseł usunął swój wpis i zamieścił oświadczenie, w którym przeprosił "urażonych". "Na wskutek skali hejtu oraz masowych gróźb pod adresem moim i moich bliskich chciałbym przeprosić każdego, kto mógł poczuć się w jakikolwiek sposób urażony moją interpretacją hołdu dla ofiar Powstania" – napisał.

Głos w sprawie zdążył zabrać rzecznik Platformy Obywatelskiej. Jan Grabiec nie szczędził swojemu klubowemu koledze krytyki. "Znak Polski Walczącej jest najświętszym - po godle i fladze - symbolem narodowym. Nikt nie ma prawa łączyć go z innymi symbolami ideowymi czy politycznymi" – napisał polityk i dodał: "PO nigdy się na to nie zgodzi".