Wenderlich wystartuje z list KO. Jasna deklaracja Czarzastego

Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej był gościem Michała Wróblewskiego w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Czarzasty odniósł się do informacji dotyczącej startu w jesiennych wyborach z list Koalicji Obywatelskiej niektórych polityków SLD. Przypomnijmy, że zaproszenie od Grzegorza Schetyny przyjął Jerzy Wenderlich. Polityk miałby z list Koalicji ubiegać się o mandat senatora. Wyraził nadzieję, że otrzyma poparcie wszystkich ugrupowań, które wchodziły w skład Koalicji Europejskiej.

Włodzimierz Czarzasty nazwał lidera Platformy Obywatelskiej "mistrzem destrukcji". – Chce przegrać nie tylko wybory do Sejmu, ale i do Senatu – ocenił. W programie padła jasna deklaracja odnośnie do polityków SLD, którzy planują wystartować z innych list.

– Wszystkie osoby, które będą startowały z listy Koalicji Obywatelskiej, a są członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostaną z partii usunięte – oświadczył Czarzasty.

