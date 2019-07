Kolejny akt agresji wobec księdza. Tym razem w Turku

Do kancelarii przyszły cztery osoby, które chciały złożyć akt apostazji. Według wyjaśnień wikariusza, które pojawiły się na stronie diecezji włocławskiej, jeden z mężczyzn zaatakował księdza, zrzucając go z fotela na podłogę. Napastnik miał też wziąć do ręki krzyż stojący na regale.

– Osoby te nie mogły zrozumieć, że akt apostazji, czyli odstąpienia od kościoła, może przyjąć tylko proboszcz danej parafii. (...) zostali poinformowani, że o 16. proboszcz będzie dostępny i wtedy będzie możliwość złożenia aktu apostazji. Ludzie ci zaczęli się awanturować –relacjonowała dla Radia Poznań aspirant Dorota Grzelka z policji w Turku.

Duchownemu nic się nie stało, nie wymagał pomocy lekarskiej. Policja twierdzi, że nie doszło do przemocy fizycznej, a jedynie werbalnej. Tak wynika z zebranych na miejscu zeznań. Ksiądz nie złożył zawiadomienia. Sprawa prawdopodobnie nie będzie miała ciągu dalszego.