Co ukrywa prezydent Trzaskowski?

18 lutego 2019 r. prezydent Warszawy podpisał „deklarację LGBT”. Jednym z kluczowych postulatów tego dokumentu było „wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”. Wyznaczone przez władze Warszawy organizacje „powiernicze” należące do ruchu politycznego LGBT informowały przy okazji podpisania deklaracji, że tematyka tych zajęć będzie odbiegać od obowiązującej w Polsce podstawy programowej, gdyż ich zdaniem „treści obecne w programie nauczania nie dostarczają młodym osobom rzetelnej, naukowej wiedzy o osobach LGBT+”.

Zapowiedź wprowadzenia do szkół tego typu zajęć wzbudziła znaczny sprzeciw rodziców i innych osób broniących integralności procesu wychowawczego. 17 kwietnia, dwa miesiące po podpisaniu „deklaracji LGBT+”, prezydent Trzaskowski informował, że program edukacji seksualnej odpowiadającej standardom WHO „po wakacjach ma ruszyć w warszawskich szkołach”. Ich ostateczną treść mieli opracować według prezydenta „eksperci”, a miasto zobligowało się do przygotowania kursów dla nauczycieli z prowadzenia takich zajęć. 2 maja przedstawicielka Wydziału Prasowego Urzędu Miasta precyzowała, że za opracowanie programu zajęć i przeszkolenie nauczycieli odpowiedzialne będzie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), a program ma być gotowy do końca roku szkolnego.

Instytut Ordo Iuris skorzystał z przepisów o dostępie do informacji publicznej, aby zwrócić się do Urzędu Miasta z pytaniem o wdrażanie „deklaracji LGBT+”, w tym również o wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej. Standardową praktyką urzędu stało się arbitralne wydłużanie czasu odpowiedzi na wnioski – z ustawowych dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Oznacza to, że np. odpowiedź na wniosek z dnia 7 marca została udzielona dopiero 7 maja. Przedstawiciele Urzędu Miasta w nadesłanych pismach formułowali wymijające odpowiedzi, stwierdzając, że „szczegóły są opracowywane”. Wnioskodawcy zostali też odesłani do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Na stronie internetowej WCIES nie ma jednak informacji dotyczących jakichkolwiek nowych programów miejskiej edukacji seksualnej, wobec czego stosowny wniosek został złożony również w Centrum. W osobnej odpowiedzi z 17 lipca przedstawiciele urzędu ponownie przedłużyli termin odpowiedzi na kolejny wniosek do 2 września, a zatem do dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Od zakończenia poprzedniego roku szkolnego minął już ponad miesiąc, a szczegóły wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej wciąż nie są znane. Nieznana pozostaje również podstawa prawna takiego działania. Zgodnie z Ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży to nie miasto, tylko minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala sposób nauczania szkolnego i zakres treści przekazywanych w szkołach poświęconych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny oraz życia w fazie prenatalnej.

„Wszystko wskazuje na to, że program warszawskiej edukacji seksualnej zostanie wprowadzony w pośpiechu, bez pozostawienia miejsca na weryfikację zgodności z podstawą programową. Precedens w tym zakresie został już ustanowiony przez Rafała Trzaskowskiego w styczniu, kiedy narzucił on warszawskim szkołom obowiązek przeprowadzenia w ciągu zaledwie dwóch tygodni zajęć dotyczących «mowy nienawiści», pod pretekstem których miały być przekazywane treści promujące postulaty polityczne ruchu LGBT i ideologii gender. Instytut Ordo Iuris już wtedy ostrzegał przed negatywnymi skutkami takiego postępowania. W świetle podpisanej już miesiąc później «deklaracji LGBT» i obecnego chaosu związanego z jej wdrożeniem, widać coraz wyraźniej intencje autorów podjętych wtedy działań” – skomentował Nikodem Bernaciak z Centrum Analiz Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris przygotował wniosek do Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie edukacji seksualnej. Pismo można pobrać ze strony ordoiuris.pl i dostarczyć do Instytutu.