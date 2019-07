Nieoficjalnie: Tomasz Rzymkowski przechodzi do PiS

Jeszcze trzy dni temu Rzymkowski oceniał, że jego przejście do PiS to "kwestia otwarta". – Należy się cieszyć z dobrych słów. Kilka dni temu też pan marszałek Terlecki o tym wspomniał. Zobaczymy, to jest kwestia otwarta. Nie chciałbym tutaj ani uprzedzać, ani dementować, ani potwierdzać – w ten sposób odpowiedział na pytanie, czy przejdzie do PiS.

Rzymkowski to ponoć jednak nie koniec transferów. Kilka dni temu do PiS-u dołączył Norbert Kaczmarczyk, który dostał się do Sejmy dzięki Pawłowi Kukizowi. Jak informuje portal wpolityce.pl w jego ślady miał pójść inny poseł niezrzeszony, który początkowo był członkiem Kukiz'15 – Krzysztof Sitarski.

Serwis informuje, że na listach PiS miało się znaleźć ogólnie pięciu polityków wywodzących się z ruchu Kukiza. Kim jest pozostała dwójka? "Najbardziej prawdopodobne jest, że chodzi o Elżbietę Zielińską i Jerzego Kozłowskiego" – czytamy na portalu.

Czytaj także:

Kaleta w TVN24. Dziennikarce puściły nerwyCzytaj także:

"Jak ktoś myśli tylko o sobie...". Poseł PO odpowiada Hartwich