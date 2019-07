Wielka obława w Jeleniej Górze. 28-latek uciekł z aresztu

Dzisiaj przed południem, 28-latek uciekł z Aresztu Śledczego, wykorzystując nieuwagę strażników. Mężczyzna przebywał w zakładzie półotwartym, w budynku dostał się do szatni strażników, wybił dziurę w ścianie i dostał się na dach budynku. Następnie 28-latek zeskoczył z dachu i uciekł – służby sprawdzają czy ktoś pomógł mężczyźnie w organizacji ucieczki.

„Natychmiast po otrzymaniu informacji, jeleniogórscy policjanci podjęli szeroko zakrojone działania zmierzające do zatrzymania poszukiwanego. W ciągu kilku godzin od oddalenia się poszukiwanego z Aresztu Śledczego, w wyniku podjętych działań poszukiwawczych, tj czynności operacyjnych, zaangażowania ok 100 policjantów pionu prewencji i pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, użycia psa służbowego oraz śmigłowca policyjnego o godzinie 15.05 mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu jeleniogórskiego” – czytamy na stronie policji.

Jak podano dalej, aktualnie policjanci będą wyjaśniać szczegółowo okoliczności zdarzenia. Mężczyźnie może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Pobicie dziennikarza "Krytyki Politycznej". Policja zatrzymała 28-latka

Czytaj także:

Tir jechał pod prąd. Kierowca był pod wpływem amfetaminy