"Tańczenie na grobach ofiar". Sasin o działań władz Gdańska

Władze Gdańska zaproponowały kontrowersyjny sposób uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – marsz życia. "Na godz. 15.00 zaplanowano »marsz życia«, czyli radosny pochód który rozpocznie się nieopodal Teatru Szekspirowskiego. Stamtąd uczestnicy marszu przejdą pod Bramę Zieloną, gdzie zaplanowano koncert, tańce i wspólne świętowanie" – mogliśmy przeczytać w komunikacie na stronie Miasta Gdańsk (treść komunikatu została po kilku godzinach zmieniona). Informacja o uroczystościach wywołała falę krytyki pod adresem władz tego miasta. CZYTAJ WIĘCEJ

– Jestem zszokowany, bo nigdy nie sądziłem że prezydent dużego polskiego miasta, i to Gdańska, które odegrał tak szczególną rolę w wybuchu II wojny światowej, będzie chciał włączyć się w relatywizowanie historii – komentował pomysł władz tego miasta wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Jak tłumaczył polityk w studiu TVP Info, jego zdaniem takie podejście do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej to właśnie relatywizowanie historii. – Czyli próba zamazania tego, co się 1 września wydarzyło i (...) też bardzo niewyraźnego mówienia kto zawinił, kto był katem, a kto ofiarą. Bardzo niedobrze, że tak się dzieje – podkreślił Sasin.

– Apeluję do prezydent Dulkiewicz (prezydent Gdańska – red.), żeby z tej zgubnej drogi gloryfikowania Niemiec (...) żeby z tej drogi zejść, bo to nie służy Polsce – tłumaczył wicepremier. – Tańczenie na grobach ofiar to chyba nie jest to co byśmy pochwalali, to niesmaczne, a nawet więcej, to niegodne – dodał polityk.