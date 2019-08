Nie żyje dziennikarz "Wyborczej". Przegrał walkę z białaczką

Informację o śmierci dziennikarza podał serwis Wyborcza.pl. Piotr Nehring był autorem publikacji o tematyce zagranicznej i historycznej. Przez ostatnie lata walczył z ostrą białaczką. Jego artykuły ukazywały się m.in. na łamach dodatku "Ale Historia"

W ubiegłym roku dziennikarz przeszedł przeszczep szpiku. "Jesienią siedzieliśmy w jego ogródku - jeszcze nie odrosły mu włosy, na twarzy miał chirurgiczną maseczkę - i żartowaliśmy z jego choroby. Bo miało być już tylko dobrze" – wspomina redakcyjny kolega Nehringa Bartosz Wieliński. "Gdy na początku lipca niespodziewanie wylądował w szpitalu, wymienialiśmy SMS-y. Żartobliwie go sztorcowałem, że ma się nie wygłupiać i wracać do pracy, bo tyle rzeczy jest do zrobienia. Zapewniał, że da radę" – dodaje dziennikarz.

Wieliński podkreśla, że Nehring był "ciepłym człowiekiem, pogodnym, obdarzonym ironicznym poczuciem humoru", a także ogromnym pasjonatem historii.