"Jestem obywatelem gorszego sortu". Zimoch tłumaczy decyzję o kandydowaniu

Jedną z największych niespodzianek na zaprezentowanych przed dwoma dniami listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu była kandydatura dziennikarza sportowego Tomasza Zimocha. Dlaczego zdecydował się kandydować? O powodach swojej decyzji Zimoch mówił na antenie Polsat News.

– Jestem obywatelem gorszego sortu, którego bardzo zmartwiły sprawy, jakie dzieją się w ostatnich latach. W ramach Koalicji Obywatelskiej chcę właśnie przeciwko temu zaprotestować i przeciwko temu działać – oświadczył. Dziennikarz tłumaczył, iż chce aby w Polsce zapanowała "normalność", aby "Polska była krajem kolorowym, a nie szarym". – Chcę, by wszyscy mieli takie same prawa, by nie łamano konstytucji, nie zastraszano sędziów i prokuratorów, by każdy człowiek, bez względu na to, jakie ma poglądy, mógł się czuć w naszym kraju bezpiecznie – mówił dalej. Zimoch zapowiedział, że nie zamierza wstąpić do żadnej partii politycznej. – Nie interesują mnie układy partyjne – przekonywał.

Dziennikarz mówił również o pracy jaką zamierza podjąć w kampanii wyborczej. – Będę walczył o głos każdego wyborcy – wskazał.

Tomasz Zimoch będzie otwierał listę Koalicji Obywatelskie w Łodzi.