"To Pana nieracjonalna bierność powoduje, że...". Kolonko przywołuje Kukiza do porządku

4 lipca Mariusz Max Kolonko poinformował o powstaniu nowej partii – #R Revolution. – Mamy dość polityków, dość waszych durnych gierek, dość waszych amatorskich rządów. Pora, by władze w państwie objął Naród i rządził dla dobra Narodu – tłumaczył dziennikarz. Niedługo później pojawiły się doniesienia o negocjacjach pomiędzy nową partią a Kukiz'15. Kolonko napisał nawet w mediach społecznościowych, iż nawiązała się współpraca i Kukiz15 dołącza do #R Revolution. Mijają tygodnie, do wyborów coraz bliżej, a wciąż nie wiadomo czy i z kim Kukiz'15 wystartuje. Przypomnijmy, że sytuacja ta doprowadziła m.in. do odejścia z partii posła Tomasza Rzymkowskiego. Dziś Kolonko postanowił napisać do Pawła Kukiza i "przywołać go do porządku".

"Proszę trzymać się planu i ustaleń porozumienia, które osiągnęliśmy we Wrocławiu w którym połączyliśmy ręce jako nowa partia polityczna #R Revolution otwarta na wszystkich tych, którzy chcą bogatej, silnej i dumnej Polski" – napisał na stronie założonej przez siebie partii. Dziennikarz zwracając się do Kukiza wskazał: "bierność przywódcy była zawsze pożywka dla spekulacji antypolskich mediów i knowań nieudolnych polityków, którzy wykorzystują teraz Pana niezdecydowanie, by znów szarpać sukmaną Rzeczpospolitej dla własnych korzyści".

"To Pana nieracjonalna bierność powoduje, że politycy – tak jak przed wyborczym biegiem po półmilionowe pensje Unijne – znów szukają kuriozalnych połączeń ‘koalicyjnych’ do katapultowania się na stołki tym razem do parlamentu polskiego, obdzielają się juz ‘jedynkami” i używają mojego nazwiska i partii #R REVOLUTION do szukania karkołomnych i krótkotrwałych układów politycznych, które przeczą zasadom grawitacji sceny politycznej w Polsce" – podkreślił Kolonko. Dziennikarz dodał, że jest tylko jedna droga do porozumienia polskich patriotów i przedstawił mu ją podczas spotkania w Sejmie. "Tą drogą jest Rewolucja #R do której Pan zgodził się przystąpić i sygnował uściskiem ręki na rancho we Wrocławiu. Dla mnie, jak dla wszystkich ludzi honoru, taki męski ‘handshake’ jest pieczęcią naczelnej zasady naszej Rewolucji #R" – wyjaśnił.

"Tą zasadą – jak powiedziałem w Orędziu #R: jest LOJALNOSC – “ lojalność przede wszystkim wobec Narodu, potem nas samych i idei, która nas stworzyła. Każdy, kto złamie tę zasadę zostanie usunięty z #R REVOLUTION”. Do przestrzegania tej zasady niniejszym Pana przywołuję" – czytamy.W dalszej części komunikatu, Kolonko określił Kukiza jako wspaniałego patriotę i człowieka. "[...] a co ważniejsze jest Pan jednym z Nas, bo nie jest Pan politykiem. Szanuję Pana i Pana wysiłek w budowie Polski przyszłych pokoleń. Przyjęliśmy plan działania, realizujmy go, a osiągniemy nasz cel" – zaapelował.

Kończąc Kolonko podkreślił, że celem nie jest tu przekroczenie progu wyborczego, a przejęcie władzy. "A wiec stańmy do nadciągającej bitwy dumnie i z podniesionym czołem zjednoczeni w #R REVOLUTION i haśle UNITED WE STAND! Bo jesteśmy Inni niż politycy, jesteśmy Lepsi niż cały ten szum medialny który im sprzyja. Jesteśmy polskim Narodem złączonym w #R REVOLUTION. Jesteśmy Polish Power, która po latach ciemiężenia przez polityczne kliki, staje teraz ramię w ramię do wspólnej walki o przyszłość Polski i nas samych w niej i da Bóg – odbierze władzę z rąk polityków i przywróci ją znów polskiemu, wspaniałemu Narodowi" – skwitował.