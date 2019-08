Brytyjski żołnierz zginął w Warszawie

Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 3 w nocy z środy na czwartek. W hotelu, do którego doszło do wypadku jest zakwaterowanych kilkudziesięciu brytyjskich żołnierzy. Do tragedii miało dojść podczas zabawy zakrapianej alkoholem.

Szczegóły wypadku wyjaśniają obecnie Żandarmeria Wojskowa oraz Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak informuje portal TVP Info, śledztwo wspierają także funkcjonariusze brytyjskiej żandarmerii.

– Na tym etapie postępowania, do czasu zakończenia czynności ze wszystkimi świadkami, nie przekazujemy bliższych informacji odnośnie przebiegu zdarzenia oraz poczynionych w tym zakresie ustaleń – przekazał w rozmowie z TVP Info prok. Łapczyński.

Czytaj także:

Książę Harry chce mieć co najwyżej dwójkę dzieci. Ciężko uwierzyć w jego tłumaczenie

Czytaj także:

Pacjent zmarł przed szpitalem, prokuratura umorzyła śledztwo