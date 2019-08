Godzina "W". W Warszawie tłum oddał hołd powstańcom

Galeria:

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W godzinę "W" syreny zawyły nie tylko w Warszawie, ale i innych miastach w całej Polsce. Tradycyjnie największy tłum zgromadził się przy Rondzie Dmowskiego w samym centrum stolicy. Wykrzykiwano "Cześć i chwała bohaterom!", odśpiewano hymn.

Z kolei prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i inni przedstawiciele władz oddali hołd powstańcom przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Zebrani odmówili modlitwę za poległych, którą prowadził biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Oddano też salwę honorową i złożono wieńce.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni prowadzono walkę o wolną Polskę. Po upadku powstania Niemcy niemal całkowicie zburzyli miasto, a ocalałych wygnali lub wywieźli do obozów koncentracyjnych. Zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów.